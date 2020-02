Straks weer zwemmen en schaatsen op de vijvers van Pagnevaart?

BOSSCHENHOOFD - Het Pagnevaart met volle vijvers, een bruggetje met poserende bruidspaartjes en de oude uitkijktoren. Het klinkt nostalgisch, maar zo kunnen de bossen nabij Bosschenhoofd er ooit weer uitzien. Zeker als het aan Erik en Anja Bakker ligt.

Inmiddels heeft het stel uit Bosschenhoofd al 34 mensen om zich heen verzameld, die dit voorjaar de handen uit de mouwen gaan steken. Ook mensen van IVN vogel- en natuurbescherming Etten-Leur helpen mee. Erik Bakker denkt dat deze aanpak veel beter werkt. ,,Voor de buitenwacht ontstond ten onrechte het beeld dat wij omwonenden van Pagnevaart de jeugd een speelbos misgunden. Wij vinden Pagnevaart op zich al één groot natuurspeelbos. Daar hoef je geen speeltoestellen aan toe te voegen. Bovendien ontbreekt toezicht en dan riskeer je al gauw vandalisme. Dat is bij een soortgelijk speelbos in Oud Gastel al gebleken.‘’

Gezwommen en geschaatst

De insteek van de Bakkers is anders. Erik: ,,We kwamen in contact met Nol Krijnen, historisch geweten van Bosschenhoofd en van Pagnevaart. Hij liet foto's zien hoe het natuurgebied er ooit bij lag. Met de vijver waarin gezwommen en in de winters geschaatst werd. Met bruidspaartjes poserend op de vijverbrug. En met een uitkijktoren, die in de oorlog werd opgeofferd vanwege gebrek aan hout. Pagnevaart was dertig jaar terug meer een park, nu is het een matig onderhouden bos met een droogstaande vijver en over elkaar heen gevallen bomen met dode takken.‘’

Quote Bedoeling is om maande­lijks snoeiwerk te doen en het dood hout op te ruimen. Erik Bakker, Initiatiefnemer Werkgroep Pagnevaart

De 90-jarige Nol Krijnen hoopt dat zijn om Pagnevaart weer in oude glorie te zien, waargemaakt kan worden. ,,Als ik mensen de oude foto's laat zien, verlangt iedereen weer terug naar het bos van weleer. Maar ik denk dat het ook voor de natuur een goede ontwikkeling is.‘’

Snoeiwerk

De groep vrijwilligers komt op 15 febrauri voor het eerst bijeen. Erik en Anja Bakker hebben in de Zandstraat een bed & breakfast met trainingsinstituut. ,,In onze ruimte kan iedereen kennis maken met elkaar. Dan lichten we de plannen verder toe en gaan we een paar weken later met z’n allen voor de eerste keer snoeiwerk doen en het zwerfafval en dood hout opruimen. Bedoeling is om dat dan maandelijks te gaan doen.‘’

Wethouder Jan Mollen, die zich al had neergelegd bij de mislukte speelbosplannen, zegt dat het college nu achter Bakkers ideeën staat. ,,Hier is wel draagvlak voor. Het is goed voor de gemeenschapszin en voor de toekomst van Pagnevaart. Wij werken mee door ons materieel beschikbaar te stellen en de vrijwilligers te ondersteunen met mensen van onze buitendienst.‘’