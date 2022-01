Straks ook padel bij Tennisclub Pagnevaart in Hoeven: ‘Het zal onze club een enorme boost geven’

De benodigde euro’s zijn er en de belangstelling om eind maart het spel te gaan spelen is enorm groot. Padel is een combinatie van tennis en squash. Twee duo’s nemen het in een kooi tegen elkaar op. De bal mag ook via de wanden worden gespeeld.

Voorzitter John Hermans kreeg Jan Gijselaar en Jeroen de Vugt zo enthousiast om met hem zitting te nemen in een fanatieke werkgroep. Gijselaar: ,,Door corona is de belangstelling voor tennis toegenomen. Er kan bij ons 365 dagen buiten gespeeld worden. Dat geldt bijvoorbeeld niet voor sporten als voetbal en korfbal. We zitten al op 350 leden. Velen van hen spelen padel al elders.’’

Volledig scherm De plek waar de padelbanen komen. © Pix4Profs/Moreno Molenaar

Momenteel liggen de wintercompetities stil. Maar begin april staan de velden weer vol. TC Pagnevaart blijft de twee sporten binnen de eigen club organiseren en beoefenen. Volgens voorzitter Hermans is het grootste deel van de leden gecharmeerd van padel. ,,Velen spelen dan ook een dubbele competitie binnen de KNLTB. Ik heb al doorgegeven dat we met drie padelteams meedoen.’’

De aanleg van de twee banen vordert gestaag. Vorige week maandag pas begonnen en al heel wat is gerealiseerd. Over pakweg twee weken wordt het beton gestort, dat waterdoorlatend wordt. De drainage ligt er ook al. Over vier weken komen de zwarte kooien uit Spanje. De velden worden blauw en daarop komt wat wit zand om het oppervlak wat stroever te maken. Ook aan verlichting is gedacht.

Het kostenplaatje is 200.000 euro. Dat is opgebouwd uit subsidies, sponsoring, aanzienlijke bijdragen van leden, eigen vermogen en een lening. ,,Het zal onze club een enorme boost geven’’, meent Gijselaar. ,,Het is ook aantrekkelijk voor nieuwe leden. Padel ook best wel wat makkelijker dan tennis.’’

De officiële opening eind maart zal hoogst waarschijnlijk door wethouder Hans Wierikx verricht worden.

