'Straks niet met twee wielen rotonde nemen in Hoeven'

"Het is niet alsof je straks met twee wielen in de lucht een rotonde kan nemen", zegt Maria Bornhijm, wiens auto net wordt gezegend. "Maar wel dat God bij je is. En daar gaat het om. Dat Hij met je meegaat in de auto is toch geweldig? Zoveel kerkelijke dingen zijn nu ook 'truukjes' geworden. Wij willen weer terug naar de basis, naar hoe het oorspronkelijk was bedoeld. Dat je gelukkig bent, dat God met je is. Om daar bewust van te zijn."

'Geen reden om te stoppen'

Volgens pastoor Maickel Prasing was het vroeger veel drukker qua voertuigen. "Je kan ook zien aan het kerkplein dat het speciaal voor het auto's zegenen is ontworpen. Met de auto kan je er namelijk zo een rondje op rijden. Waarom we dit nog steeds doen? Nou ja, we hebben nog geen reden om te stoppen. Als niemand meer komt, dan stoppen we er mee. Het is ook wel een stukje folklore wat wij willen blijven bewaren. We zien dat er tijdens de Mis die vooraf is er wel wat meer mensen zijn, al zien we ook dat sommigen pas om half elf komen voorgereden. Het is geen verzekering tegen ongelukken, je moet wel blijven tanken en naar de garage gaan en zo, het is eerder een herinnering om voorzichtig te rijden."