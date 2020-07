Straks lunchen in De Schalm? Volop plannen voor het dorpshuis van Heerle

Roosen­daals bedrijf krijgt laagste coronas­teun in Nederland: 21 euro

25 juli Ja, hij moest in eerste instantie ook wel lachen toen hij het bedrag zag. Maar daarna overheerste er bij Gökhan Bayram (35) uit Roosendaal vooral teleurstelling. Zijn Q-ontime - een uitzendbureau in de oliebranche - kreeg van alle bedrijven in Nederland die coronasteun aanvroegen, het laagste bedrag overgemaakt: 21 euro. ,,Had ik dat geweten, dan had ik de moeite niet genomen.”