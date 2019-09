Strak in het pak de motor op voor Distinguished Gentlemans Ride

De bijzondere motorrit waarbij de deelnemers zich als een heer in het verkeer gedragen, brengt het onderzoek naar prostaatkanker onder de aandacht en zamelt er geld voor in. Het zijn caféracers, classics, oldtimers, bobbers, mannen met fijngetrimde baarden en mooie kostuums. ,,Daarmee wijkt de DGR af van elke andere motorrit‘’, zegt Toon Lazeroms uit Sint Willebrord. Tot vorig jaar was hij deelnemer aan de Bredase rondrit. Samen met zijn vrienden van motorclub De Vesperado's gaat Toon nu zelf de rondrit op touw zetten.

Te veel zwarte hesjes

,,Vorig jaar raakte de organisatie in Breda de controle op de dresscode en het beschaafd rondrijden kwijt. Het werden mij te veel zwarte hesjes en dat is niet wat de Australische initiatiefnemer Mark Hawwa in 2012 voor ogen had met de Gentlemans Ride. We hebben de koppen bij elkaar gestoken en gaan nu van start op Breda Airport en eindigen bij ons stamlokaal, café De Wereld in Rucphen.‘’

Daartussen doen de brullende motoren Oudenbosch, Oud Gastel, Stampersgat, Gastelsveer met een lunchstop, Kruisland, Wouw, Roosendaal, Nispen en Schijf aan. Toon: ,,We zijn zo'n twee uurtjes onderweg. Bewust rijden we stapvoets door de dorpen opdat iedereen ons kan zien. Dat begint waarschijnlijk al op de vertrekplaats. En hoe meer bewonderaars we naast deelnemers krijgen, hoe meer geld er hopelijk in het laatje komt voor het goede doel.‘’

Prostaatkanker

Prostaatkanker raakt de Willebrorder persoonlijk. Zijn broer John overleed er op de jonge leeftijd van 38 jaar aan. ,,Dat is nu 22 jaar geleden, maar ik sta er nog vaak bij stil. Toen hij de diagnose kreeg stortte zijn wereld in. Mijn vader had een soortgelijk iets. Wist je dat dagelijks nog 1800 mensen op de wereld aan prostaatkanker sterven of vanwege de ziekte de hand aan zichzelf slaan? Los van geld voor onderzoek, moet ook de psychische begeleiding veel beter worden.‘’

De laatste jaren was Toon Lazeroms van de Nederlandse bikers de grootste geldinzamelaar. Hij kreeg van Mark Hawwa een speciale DGR-helm, waarmee hij de rit zal rijden. ,,Dat is geen wedstrijd op zich. Iedereen mag over mijn geldbedrag heen gaan, als we samen maar veel centen bijeen brengen. Dat gaat overigens steeds beter, al is het internationale betalingsverkeer voor dit doel net even anders ingericht dan het onze.‘’

Vesperado's

De Vesperado's moeten afwachten in hoeverre de nieuwe rondrit veel deelnemers gaat trekken. ,,Het zou mooi zijn als we bij de eerste keer met honderd man de weg op kunnen. Kunnen het de komende jaren rustig uitbouwen.‘’

De motorrijders van de Disinguished Gentlemans Ride verzamelen zich op 29 september vanaf 10 uur op Breda Airport. Vanaf 11.30 uur vertrekken de gestylde mannen voor de rit. Lazeroms verwacht rond drie uur in Rucphen te arriveren. Daar wordt het geldbedrag bekend gemaakt en het glas geheven op de goede afloop.