Straatsteen door ruit van medium Robbert van den Broeke: 'Ik had wel dood kunnen zijn'

Spelfoutzaak 2: Doelman Raaymakers in beroep, BSC accepteert straf

17:00 Doelman Arthur Raaymakers is in beroep gegaan tegen de straf die hem door de KNVB is opgelegd omdat hij onreglementair het doel van BSC heeft verdedigd in de wedstrijd tegen Internos. Bovendien heeft de KNVB twijfels of er bij zijn aanmelding als speler van BSC niet met opzet een fout is gemaakt in de spelling van zijn achternaam.