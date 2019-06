Straatrover (19) uit Roosendaal aangehouden: mogelijk veelpleger van straat

Is de gierzwaluw in gedrang door aanpak woningiso­la­tie in Sprundel?

8:00 SPRUNDEL - Onbegrip en zelfs verontwaardiging in Sprundel, in de wijk rond de Graaf Ansfriedstraat. De uitvoering van een isolatieproject van Thuisvester brengt gierzwaluwen onnodig in het gedrang, vinden bewoners. Zij krijgen volmondige steun van de Gierzwaluwbescherming. De woningcorporatie stelt echter dat de beschermde vogel voldoende alternatieven kan vinden.