Stormschade in de regio: ‘Valt mee gelukkig’

Overstroming

In de omgeving van de Kalsdonksestraat in Roosendaal kwamen enkele straten onder water te staan, zoals de Abel Tasmanstraat, William Barentzstraat en de Kalsdonksestraat. In de laatste kwam een rioolput van zijn plek. De omgeving werd afgezet voor het verkeer. Alle straten zijn weer vrijgegeven. ,,Verder weten we dat er tien putdeksels omhoog zijn gekomen en vier bomen zijn omgewaaid.”

Storm

Het noodweer is ook over Halderberge getrokken en daarbij is schade ontstaan meldt de gemeente. ,,Het betreft met name: afgebroken boomtaken, putdeksels die omhoog zijn gekomen en bomen die zijn omgewaaid. Voor zover bekend is er geen lichamelijk letsel, wel materiële schade. Heel onze gemeente is getroffen, maar de schade is het grootst in Oudenbosch en Hoeven. We hebben hard gewerkt om de schade te herstellen en de wegen weer begaanbaar te maken”, zegt een woordvoerder van de gemeente. In de gemeente Rucphen viel het mee met de schade. ,,De storm heeft geen schade aan de openbare ruimte veroorzaakt”.