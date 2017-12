Stormloop op kerstbomen van zieke Henk in Sprundel: 'Dit had ik niet verwacht'

Onder de bezoekers ook mensen van buiten Sprundel, zelfs uit het Belgische Essen en Bergen op Zoom. Maar ook vanuit Amsterdam stromen reserveringen binnen. Veelal van mensen die zeggen geraakt te zijn door het verhaal van Henk in deze krant, die ernstig ziek is en noodgedwongen dreigt zijn huis te moeten verlaten. Met de opbrengst van de kerstbomenverkoop hoopt hij weer een tijdje vooruit te kunnen.

'Onder de indruk'

Die massale toeloop is hartverwarmend, zegt Henk. ,,Ik ben er best emotioneel onder, ja. Ik ben zo onder de indruk van al die aandacht. Fantastisch.'' Hij is zelfs al benaderd door de persoon die nagellakheld Tijn bij zijn actie om geld in te zamelen heeft begeleid. Of ie niet wat hulp kan gebruiken. ,,Maar dat heb ik even afgehouden, ik zoek geen sensatie.''