Storend lichtje op laadpaal vervelend voor bewoners in Oud Gastel

In dit geval betrof het een aanvraag van een bewoner uit Het Gors, een straat haaks op Het Laag. ,,Maar omdat daar geen parkeervakken zijn, is het laadstation hier terecht gekomen‘’, aldus Wim van Hees. Onmiddellijk ging hij verhaal halen bij de gemeente Halderberge, vergunningverlener aan Allego. ,,De uitleg was dat ik vier maanden eerder in De Bode had kunnen lezen dat hier een laadpaal zou komen. Toen hadden we bezwaar kunnen maken. Niemand in onze straat heeft die aanvraag gelezen. Dit hadden ze toch minstens per brief aan direct omwonenden kunnen mededelen?‘’