Stompt porno af? Angelo Raaijmakers uit Schijf maakte een pornofilm voor de VPRO

ROTTERDAM - Het zorgt even voor een wat ongemakkelijke gevoel: in een volle Rotterdamse koffiebar praten over seks en porno. De toon van de interviewer wordt bijna fluisterend, maar Raaijmakers zelf lijkt het weinig te deren dat andere gasten kunnen meeluisteren. Het is de vraag of ze dat überhaupt doen. De gesprekken gaan gewoon door, het getik op de laptop houdt niet op.

Er heerst nauwelijks nog een taboe op seks of porno. Of toch wel? Raaijmakers: “Ik heb mijzelf tijdens het schrijven van het scenario betrapt op preutsheid. Het uitschrijven van de seksscènes ging niet vanzelf. Dat vond ik lastig. Normaal gesproken kan ik met vrienden vrij gemakkelijk over het onderwerp praten, maar met vrouwen ben ik veel preutser. Dan vind ik het bijvoorbeeld moeilijk om aan te geven wat ik fijn vind en wat niet.”

Corn

De korte film van Raaijmakers heet Corn en is tussen 22.00 en 6.00 uur te zien op de website van de VPRO. De documentaire over de totstandkoming van de film was vorige week op televisie te zien en is ook nog te zien op de website. Corn werd opgenomen in een maïsveld bij Wagenberg.

“Ik heb veel positieve reacties op de documentaire gekregen. Over Corn waren de meningen verdeeld. Online krijg je al snel korte en krachtige commentaren. Zo van: ‘hier raak ik niet opgewonden van’ en ‘wat een lelijke tenen heeft die man’ tot de vraag of de film al op dvd beschikbaar is. Maar veel leeftijdsgenoten van mij begrepen mijn dualiteit tegenover porno. Zij snapten dat ik me afvroeg in hoeverre het kijken naar porno mijn liefdesleven beïnvloedt.”

Weinig libido

Raaijmakers werd in de vroege zomer van dit jaar door oud-studiegenoot Vincent Kars, die hij kent van de Bredase kunstacademie St. Joost, gevraagd om aan het project van de VPRO mee te doen. In de serie Vieze Film tracht de omroep het thema porno en film ‘serieus’ te benaderen.

“Dat was voor mij de voorwaarde om eraan mee te doen. Het verzoek kwam net in een tijd dat ik worstelde met seksualiteit. Mijn verkering was net uitgegaan en ik had weinig libido. Ik vroeg me af waardoor dit veroorzaakt werd. In Corn heb ik geprobeerd deze angsten en onzekerheden te verbeelden. De film begint met een romantische ontmoeting in het maïsveld, maar eindigt met een dierlijke behoefte aan platte seks. Zo ervaar ik seks in de praktijk. Soms vind ik het fijn, maar soms denk ik tijdens het seksen: waar ben ik nu toch mee bezig?”

Libido

Met een innemende openhartigheid vertelt Raaijmakers over hoe hij zelf naar porno kijkt. “Daar begon ik mee toen ik 11 jaar oud was. Ik had op mijn vijftiende voor het eerst seks. Moet je nagaan: ik keek op dat moment al jaren naar porno. Na het uitgaan van mijn verkering keek ik weer heel veel. Zo is de relatie tussen porno en libido snel gelegd. Ik keek in zodanige mate dat ik in werkelijkheid nergens meer opgewonden van raakte. Dat is het probleem met porno: je hebt steeds meer nodig om nog opgewonden te raken. Het wordt steeds extremer. Porno stompt af.”

Relatie

Het maken van Corn voor de serie Vieze Film heeft voor Raaijmakers een louterend effect gehad. “Het heeft voor mij bevrijdend gewerkt. Er is iets van mij afgevallen. Ik wilde het onderwerp bespreekbaar maken. Natuurlijk heb ik mij afgevraagd of dit initiatief wel goed is voor mijn carrière, maar achteraf gezien is het een goede beslissing geweest. Ik ben weer helemaal de oude, meer in balans dan een half jaar geleden. Mijn seksleven is weer oké, al kijk ik nog wel naar porno. Het is voor mij hetzelfde als roken voor iemand anders. Af en toe heb ik het nodig om de spanning te ontladen. Het is moeilijk in woorden te vatten, maar ik kijk nu anders naar porno. Het hebben van seks en het kijken naar porno zijn gescheiden werelden. Al ik terugkijk op mijn relatie heb ik dat zo ook ervaren. We hadden het er niet over. Je gaat niet vreemd, maar toch geeft het een vervelend gevoel. We hebben weleens samen naar porno gekeken.”

Professionals

Hoewel hij zichzelf tijdens het proces op preutsheid betrapte, was het werken met pornoacteurs voor Raaijmakers geen probleem. “Dat waren echte professionals uit Berlijn. Daar heb je een bloeiende arthouse pornoscene. Ze waren op hun gemak in dat maïsveld. Het was niet moeilijk om tijdens de seks naar ze te kijken. Ik was ook goed voorbereid, dus het regisseren verliep erg soepel.”

Lessen

Raaijmakers zegt geen carrière als pornoregisseur te ambiëren. Wel heeft hij lessen getrokken uit deze korte ervaring. “Als je veel naar porno kijkt, heb je de neiging om in bed zelf voor pornoacteur te spelen. Maar ik heb niet het uithoudingsvermogen van een seksperformer. Ik speelde vaak een rol tijdens seks. Dan ben je niet aan het vrijen, maar dan heb je het over lust. Ik ben daar niet het type voor. Je wilt toch naar een magisch moment werken. Ik ben blij dat ik verliefd was toen ik voor het eerst seks had. Het was schattig. Maar mijn generatie kan zich moeilijk binden aan iemand. Er zijn veel wisselende contacten. Apps als Tinder werken dat in de hand. Zelf wil ik wel voor die ene gaan, maar daarvoor ben ik dan weer te kieskeurig. We zijn allemaal te ongeduldig. Er zijn te veel mogelijkheden. We willen alle opties open houden.”

Programma

Biografie

Angelo Raaijmakers (24) is geboren en getogen in Schijf.

Hij volgde het vwo aan het Jan Tinbergencollege in Roosendaal.

Daarna studeerde hij film aan de kunstacademie St. Joost in Breda.

Raaijmakers woont sinds 2015 in Rotterdam.

Hij werkt als filmmaker en parttime als medewerker van AH To Go op het station van Breda.

Op dit moment werkt hij ook aan het scenario voor een korte speelfilm. Vanavond om 22.00 uur is deel 2 van de serie Vieze Film op televisie te zien. Deze keer draait het om film- en theatermaker Ari Deelder, de dochter van Jules Deelder. Haar productie is, net als Corn van Raaijmakers, vanaf 22.00 uur tot 6.00 uur te zien op de website van de VPRO.

Volledig scherm Een still uit de pornofilm Corn van Angelo Raaijmakers. De film is tussen 22.00 en 6.00 uur te zien op de website van de VPRO. © vpro