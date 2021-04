Stoepkrijten in Nispen met Daan en Zara

NISPEN - Daan (9) Scheepers en zijn zusje Zara (6) zijn geconcentreerd bezig met stoepkrijten in de Dorpsstraat in Nispen. Daan tekent een gekroonde koning en Zara kiest voor een tompouce. Want mama Scheepers weet dat de bakker in Nispen heel lekkere tompouces maakt. Na het krijten gaat het gezin de fiets op. ,,De tocht is 17,9 kilometer lang, maar ik heb gezegd dat ie 10 kilometer is. Anders gaan ze niet mee!” knipoogt mama.