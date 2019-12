Stilte rondom vitaal buitengebied Halderberge doorbroken met bijpraatsessie

OUDENBOSCH - Driekwart jaar is het stil geweest rondom acties, die het buitengebied van Halderberge vitaal moeten maken en houden. Op donderdag 16 januari verbreekt het gemeentebestuur die stilte. Dan belegt het college een beeldvormende raadsbijeenkomst in het gemeentehuis.

Bedoeling van deze avond is richting geven aan humane huisvesting van arbeidsmigranten. Dat is een van de speerpunten uit de bestuurlijke koers ‘vitaal buitengebied', waar de gemeenteraad in april 2019 de aftrap voor gaf. De raad drong al langer aan op een plan van aanpak voor het grote buitengebied van Halderberge. Vertrekpunt was de ontwikkelingen in de polder positieve impulsen mee te geven op economisch-recreatief vlak. Bijkomende factoren zijn: een prettige woonomgeving, leefbaarheid en veiligheid.

Ondermijnende criminaliteit

Het document ‘vitaal buitengebied’ drijft op drie pijlers. Het streven is gericht op vitale recreatieparken, toekomstbestendig gebruik van boerenbedrijven en een humane huisvesting van arbeidsmigranten. Het is wel een project van de lange adem, waar eerst veel informatie moest worden ingewonnen bij bewoners, bedrijven en meer specifiek ook de huisvestingsproblematiek. Ook neveneffecten krijgen de aandacht. In positieve zin is dat het duurzaamheidsvraagstuk, negatief geredeneerd komt ondermijnende criminaliteit in het buitengebied aan bod.

Met eigenaren en exploitanten van de recreatieparken Bosbad Hoeven, De Haspel en Villapark Panjevaart is gesproken over het huidig functioneren en de toekomstwensen. Halderberge neemt ook deel aan de provinciale leerlijn aanpak vakantieparken. Het college heeft de huidige situatie nu voldoende in beeld, waarmee de basis voor een gewenste, haalbare toekomst kan worden gelegd. Voor de drie recreatieterreinen gaat de gemeente een gebiedsvisie opstellen.

Ten oosten van Oud Gastel

Voor het toekomstbestendig gebruik van agrarische bedrijven is als pilot het buitengebied ten oosten van Oud Gastel tot aan rijksweg 17 gekozen. In deze driehoek licht de buurtschap Stoof met vele boerderijen. Burgemeester en wethouders hebben inmiddels een compleet beeld van alle bedrijven in deze driehoek. Vervolggesprekken met de bewoners zijn in de maak.