Stijve nek of rugpijn door thuiswerken? ‘Bewegen is het aller-aller-állerbelangrijkst’

Op 12 maart 2020 werd Ilse Krijgsman (58) uit Nieuw-Vossemeer samen met haar collega’s naar huis gestuurd door hun werkgever, de gemeente Bergen op Zoom. Sindsdien werkt de medewerkster salarisadministratie thuis aan de eettafel. ,,Ik heb altijd al vrij veel last van rug, nek en schouders, maar ik had de klachten goed onder controle door elke vijf à zes weken naar de fysiotherapeut te gaan. Na de meivakantie vorig jaar merkte ik dat de klachten steeds erger werden, met name in mijn nek en schouders.”



Ze trok aan de bel bij haar fysiotherapeute Marieke van Zuilichem, eigenaar van de gelijknamige fysiotherapiepraktijk in Oud Gastel, voor wie het verhaal van Krijgsman - klachten na thuiswerken - herkenbaar was en nog steeds is. ,,We zien veel nek-, lage rug- en schouderklachten. In mijn eigen patiëntenpopulatie zie ik dat zo’n 60 procent daarvan thuiswerkgerelateerd is. Het is ook drukker met nieuwe mensen die thuiswerkklachten hebben. Vaak door een slechte werkhouding. Maar ook omdat mensen veel minder bewegen. Thuis loop je niet naar de koffieautomaat of het kopieerapparaat, of naar een collega voor een praatje.”