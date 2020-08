Stijging coronabesmettingen in Roosendaal: ‘Geen paniek’

ROOSENDAAL - Er is geen reden tot paniek als het gaat om de verdubbeling van het aantal coronabesmettingen in een week tijd in onze gemeente, vindt burgemeester Han van Midden van Roosendaal. Op de website van het RIVM staat dat afgelopen week het aantal besmettingen gestegen is van 22 naar 48.

“De lichte stijging van nu is geen aanleiding om ons ongerust te maken, maar geeft wel aan dat we alert moeten blijven.”zegt Van Midden.

Regels

,,We moeten ons blijven houden aan de 1,5 meter regel, vaak onze handen wassen en bij verkoudheid of andere klachten binnen blijven. In dat laatste geval is testen ook belangrijk, omdat op die manier bronnen van besmettingen snel kunnen worden opgespoord.”

De burgemeester snapt dat het veel vraagt van zijn bewoners: ,,Ik realiseer me dat er een groot beroep wordt gedaan op ons aanpassingsvermogen. En dat er een flinke hap wordt genomen uit onze bewegingsvrijheid. Maar als we ons daar niet aan houden, dan is de kans groot dat de lichte stijging van nu doorzet en we ook hier weer veel strenger moeten worden. En ik moet er niet aan denken dat we weer terug in lockdown moeten.”

Bergen op Zoom

In Bergen op Zoom is de stijging veel hoger. Het aantal besmettingen is in drie dagen tijd gestegen van 139 naar 158 personen. Verhoudingsgewijs een minder grote toename, vergeleken met vorige week. ,,Waar we eerst op 14 procent zaten, zitten we nu op ongeveer 7 procent”, zegt Petter. ,,Dat is hetzelfde getal als voor de piek.” Het lijkt er daarom op dat de ergste piek achter de rug is. ,,En ik zeg dat heel voorzichtig. Het ziet er naar uit dat de huidige maatregelen goed werken.”

Daarom treft Bergen op Zoom voorlopig geen extra maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Burgemeester Frank Petter heeft wel besloten om evenementen in de maand augustus te schrappen.