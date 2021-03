Stiekeme opnames zetten kwestie Poolse super in Roosendaal opnieuw op scherp: ‘Niks meer te verliezen’

Van epicentrum vuurwerk­rel­len naar ontmoe­tings­plek: tweede leven voor kerk Langdonk

17:58 ROOSENDAAL - Als middelpunt van de vuurwerkrellen in november kreeg de leegstaande kerk De Goede Herder in Langdonk het flink voor de kiezen. Maar juist daaruit bloeide het idee op om het kerkgebouw, sinds 2016 buiten gebruik, een tweede leven te geven als ontmoetingscentrum. ,,We buigen iets heel vervelends om in iets moois.”