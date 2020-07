Stichting Zinnia trekt de stekker er uit: ‘Te weinig mensen om te doen wat we willen doen’

In maart 2020 werd niet alleen het vijfjarig bestaan gevierd, ook brak toen de coronacrisis uit. Daardoor konden alle activiteiten van Zinnia niet meer doorgaan.



Volgens Deibel brak er vervolgens voor de vier vrijwilligers van Zinnia een ‘periode van bezinning’ aan: ,,We werken allemaal fulltime, bijna al onze vrije tijd ging op aan Zinnia. Door corona kregen we ineens meer tijd voor ons gezin en ons eigen huis, dat is er de laatste jaren nog al eens bij ingeschoten. Maar het was eigenlijk niet te doen met vier man.’’



Daarbij denkt de stichting dat het met het oog op de huidige en eventueel toekomstige maatregelen niet makkelijker wordt om evenementen voor mensen in armoede te organiseren.