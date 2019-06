Stichting Heerl'k mag toch subsidie aanvragen voor kerstmarkt 2019

Het debat ging over het toepassen van de regels uit de subsidieverordening Maatschappelijke Initiatieven. Michael Yap (PvdA) zei wat iedereen in gedachte had: ,,We willen allemaal dat de kerstmarkt doorgaat.”



Dat Heerl'k te laat was met het aanvragen van de subsidie voor de kerstmarkt van komende december, daar was iedereen het over eens. De deadline was 1 september 2018 en de aanvraag uit Heerle plofte pas in januari van dit jaar op de ambtelijke burelen. Dus de afwijzing van de subsidieaanvraag was formeel gezien terecht.