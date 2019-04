Stichting Dorpshuizen staat achter verhuizing naar kerk

HOEVEN - Het succes van een dorpshuis valt of staat bij een goede exploitatie. Dat zeggen Ruud Hoondert en Henk van Vossen van de Stichting Dorpshuizen dat onder meer Het Kompas in Hoeven draaiende houdt. Zij kunnen zich vinden in een toekomstige verhuizing naar de Hoevense kerk, mits een goede overgangsregeling voor gebruikers en personeel wordt toegepast.

,,Voor de valkuilen van Bosschenhoofd hoeven we de gemeente niet te waarschuwen‘’, zegt Van Vossen. Daar is de overgang van De Schakel naar de multifunctionele accommodatie 't Bossche Hart mislukt. Verenigingen keerden het nieuwe gebouw de rug toe. Hoondert: ,,Het geld voor de stenen komt er wel, belangrijker is de continuïteit daarna. Je hebt niets aan een prachtige verdiepingsvloer met zaalruimtes, die de helft van de week niet gebruikt worden. Mijn advies zou zijn: hou het sober, functioneel en werkbaar.‘’

Uitstraling

Of de Stichting Dorpshuizen in de exploitatie van kerk en/of pastorie een rol gaat spelen, weten beide bestuurders niet, ,,Onze zorg ligt bij een warme overdracht van onze medewerkers en de gebruikers. Wellicht dingen we mee naar de exploitatie, maar dat kunnen we pas overzien als het totaalplaatje er ligt.‘’ Het tweetal kan zich vinden in de keuze voor de kerk. ,,Centrale plek in het dorp met ook op het plein voldoende mogelijkheden voor een goede exploitatie. En - eerlijk is eerlijk - een betere uitstraling dan het huidige onderkomen van het Hoevense verenigingsleven.‘’

Cachet

Dat was destijds ook reden voor de Hoevense Fietsvierdaagse om naar Bovendonk te verhuizen. ,,Het evenement groeide hier niet alleen uit haar jasje, het vertrek- en eindpunt bij het voormalig kloostercomplex heeft net even meer cachet.‘’

Dat Het Kompas haar beste tijd gehad heeft, hoeft Hoondert niet te worden uitgelegd. ,,We gaan geen grote investeringen meer aan de gebouwen doen, maar zorgen wel dat het veilig blijft. Het is voor alle partijen het beste dat er vaart wordt gemaakt. Ik verwacht dat we binnen nu en drie jaar de tent op slot kunnen doen. De gemeente wil dat ook. Het Kompas maakt deel uit van de ontwikkelingen in centrum-oost met sloop Lindelommer en bodemsanering onder ons gebouw.‘’