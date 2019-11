Stichting DOA in oude basisschool de Lindenlommer: ‘meer ruimte voor mijn rolstoel’

HOEVEN - Aan de laatste details wordt nog gewerkt, maar er is al volop bedrijvigheid bij Stichting DOA in Hoeven. Daar vinden zo’n 40 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking dagbesteding. Zij verhuisden naar de oude locatie van basisschool de Lindenlommer, tegenover hun oude pand. De deelnemers zijn dolblij met het nieuwe gebouw. ,,Ik kan hier veel makkelijker bewegen met mijn rolstoel”, vertelt Joey.

De directieleden zijn druk bezig met haakjes vastmaken aan de gordijnen. ,,We doen alles low budget. No budget, eigenlijk”, zegt mededirecteur Willy de Gooijer lachend. ,,Daarom doen we heel veel zelf. We zijn een kleinschalige organisatie en onze inkomsten steken we in de mensen die hier dagbesteding vinden. Er moest ook veel gebeuren, de school stond twee jaar leeg. Het was vies, kaal en uitgeleefd”, vertelt ze.

De stichting huisde eerst in een pand tegenover de school. De oude basisschool, met haar al ruimte, biedt mogelijkheden. ,,We zijn bezig met een koffiebar, en we hebben nu ruimte voor een aparte winkel.

Educatie

In die winkel worden handgemaakte producten verkocht en in de koffiebar is iedereen welkom. ,,We kunnen met al deze ruimte buiten naar binnen halen. Ouderen die hier gymmen kunnen koffie drinken. De bridgeclub is hier ook begonnen. Het is de bedoeling dat het allemaal door elkaar gaat lopen, zodat mensen bekend raken met mensen met een beperking. Al zie je dat dat gelukkig steeds minder nodig is. Bij elke Albert Heijn werken wel mensen met een beperking”, vertelt De Gooijer.

In de oude school vinden de deelnemers onder andere een textiellokaal, een klusruimte en een productielokaal. Ook is er een leslokaal waar lessen als geschiedenis en muziek gegeven worden. ,,Educatie vinden wij belangrijk. Als je niet goed kunt leren, ben je op je achttiende vaak al klaar met school. Dan houdt het op. Wij vinden het belangrijk dat onze deelnemers blijven leren”, vertelt de directrice.

Rust en ruimte

Dylan wacht op de muziekles. Ook hij is erg over het gebouw te spreken. ,,Het is een stuk beter dan het oude gebouw. Vooral qua rust en ruimte”, vertelt hij.

Die rust en ruimte is voor veel mensen juist erg belangrijk, vertelt De Gooijer. ,,Er zijn best veel mensen hier met autisme. Die hebben behoefte aan rust. Zij kunnen zich, als ze dat willen, beter terugtrekken nu.”

Stichting DOA huist tijdelijk in de oude basisschool. ,,Tot de kerk klaar is, maar dat duurt nog wel even. Ik denk niet dat dat binnen twee jaar gedaan is”, zegt ze.