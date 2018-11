Stichting Carnaval Roosendaal werkt aan ‘Optocht 2.0': meer kwaliteit en meer kwantiteit

Stampers­gat, het dorp waar niet mee te spotten valt

25 november Toevallig of niet. Vrijdagmorgen lag er een bijzonder aanbod op onze Stampersgatse deurmat. Verzekeraar Interpolis wil me laten kennismaken met haar ‘ThuisWacht’. Dit wakend oog is geschikt voor iedere woning en let op mijn huis, wanneer ik er niet ben. ‘U kunt met een gerust hart van huis’, staat er in de flyer.