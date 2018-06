Stichting Beeld Roosendaal: Probeer koetshuis te redden van slopershamer

,,Het gaat om een gebouw uit de 17e eeuw, zoveel oude panden hebben we niet meer in Roosendaal. Wij hopen dan ook dat dit koetshuis kan worden opgeknapt, zodat het niet verloren gaat. Toch maken we ons zorgen, want in het verleden kennen we voorbeelden van historische gebouwen die toch tegen de vlakte zijn gegaan. Denk bijvoorbeeld aan het oude koetshuis in het Vrouwenhof. Dat is na een brand afgebroken, terwijl de muren nog overeind stonden. Het zou zonde zijn als hetzelfde gebeurt met het koetshuis in de Molenstraat", aldus Jan van Nassau namens Stichting Beeld Roosendaal.