Stichting achter Cultuurnetwerk Roosendaal krijgt vorm

Ervaring

Dat bestuur is gevormd door Joseph Dekkers, oud-directeur van het Da Vinci College. Neutink uit Steenbergen was docente dwarsfluit aan de muziekschool van Hengelo en gaf les aan het ArtEZ conservatorium. Sinds 2008 is zij zakelijk leider van het JeugdOrkest Nederland. Ensel komt uit Breda, ze is programma-coördinator van Art fact, het servicepunt voor amateurkunst in Tilburg. Roosendaler Ten Harmsen van der Beek is beroepsmusicus en was 12 jaar politiek in de Roosendaalse gemeenteraad en de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Jongmans was in Roosendaal als wethouder betrokken bij veel verschillende verenigingen.