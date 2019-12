Sterrenwacht Tivolo met kerstmarkt Oudenbosch in teken van Apollo 8

Celstraf­fen én boetes voor de vier verdachten van het speeltuin­lab in Roosendaal: ‘Ze wisten er allemaal van’

19 december BREDA/ROOSENDAAL - Of Hans M. (55), zijn vrouw Marian van G. (52) en hun zoon Armando M. (24) ook echt meegeholpen hebben bij het produceren van de slordige 2,8 miljoen xtc-pillen in het drugslab pal naast een speeltuin aan de Voorstraat in Roosendaal, dat valt niet te bewijzen. Ze wisten volgens de rechtbank in Breda echter wel degelijk wat er zich allemaal in hun schuur afspeelde en ook dat is strafbaar.