Sterrenwacht Oudenbosch maakt muzikale reis door oneindige woestenij

OUDENBOSCH - Onheilspellende accordeontonen vullen de Bruno Ernst-bibliotheek van Sterrenwacht Tivoli in Oudenbosch. Op de achtergrond raast een storm van statisch geluid. Het zijn de klanken van de ruimte, geïnterpreteerd door componist Rik Cornelissen. ,,Het heelal is een woeste plek.”

Voor zijn ‘Sounds of Interstellar Space’, dat hij deze zaterdagavond met zijn jazztrio Trifid uitvoert, gebruikte hij door NASA gemaakte opnames uit de kosmos - technisch gezien geen geluid, want dat is er niet in de ruimte, maar de golven kunnen dus wel naar hoorbare klanken worden omgezet. En dan klinkt het heelal niet als de romantiek van de eenzame astronaut, zoals zo vaak bezongen door een ander soort sterren; de categorie David Bowie, zeg maar.

Het heelal volgens Cornelissen klinkt zo nu en dan melancholisch, maar vooral vaak dreigend. ,,Meteorieten die inslaan en de dinosauriërs wegvagen, zonnevlammen die Venus verschroeien; dat zijn heftige dingen.” Een jaar of zes geleden raakte hij als latinjazzmuzikant bevangen door het heelal. ,,Daardoor merkte ik dat ik anders ging componeren, letterlijk meer ruimtelijk. Ik ging een ander soort harmonieën gebruiken, en met minimale middelen proberen toch heel groot te klinken.”

Zijn passies voor muziek en de ruimte smelten zo samen in een reeks concerten op locaties als planetaria en sterrenwachten, waarbij Oudenbosch niet mocht ontbreken. ,,Dat we in de oudste sterrenwacht van Nederland mogen spelen, is natuurlijk prachtig.” Tussen de muziek geeft wetenschapper Jurrien Knibbe een lezing over hoe we als mensheid het heelal steeds beter (hebben) leren begrijpen, en welke belangrijke rol zijn specialisme Mercurius daar nog in kan spelen.

