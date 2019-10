Sterrenwacht gaat op de muzikale toer met klanken uit het heelal

OUDENBOSCH - Een muzikale reis tot ver buiten de rand van ons zonnestelsel. Of: het heelal als inspiratiebron voor alle muziek. Het klinkt wat zweverig, maar het muzikale trio TRIFID maakt het waar in haar opmerkelijke voorstelling Sounds of Interstellar. Op zaterdag 12 oktober te zien en te horen in sterrenwacht Tivoli.

Niet eerder werd in de sterrenwacht een concert gegeven. ,,Het optreden van TRIFID is helemaal toegeschreven naar de sterrenwachten en planetaria‘’, zegt Herman Vissia van de Oudenbossche sterrenwacht. ,,Het titelstuk is geschreven op basis van recent door de NASA en ESA opgevangen golven in de buurt van Saturnus.‘’ De première is daags van tevoren op de Space Expo in Noordwijk. Na Oudenbosch toert het trio tot eind januari door het hele land.

Oerknal

TRIFID is de ongebruikelijke instrumentale combinatie van accordeonist Rik Cornelissen, vibrafonist Vincent Houdijk en contrabassist Maciej Domaradzki. Drie jaar geleden confronteerden de jazzmusici de klanken van hun instrumenten voor het eerst met elkaar. Dat leverde volgens Rik Cornelissen een ‘oerknal’ op, die om een vervolg schreeuwde.

Quote Het is nog koud op Titan, min 200 graden. Daar moet nog een oplossing voor gevonden worden. Rik Cornelissen, TRIFID-musicus

De bandnaam verwijst naar een gebied in de Melkweg, de zogeheten Trifid-nevel. ,,We leven in een tijd dat de belangstelling voor het universum weer groter wordt‘’, aldus muzikaal leider Cornelissen, ,,Nu de kwetsbaarheid van de aarde aan de orde van de dag is, effen we onze blik naar de ruimte, om te leren van de sterren en planeten.‘’

Herman Vissia merkt dat ook bij zijn sterrenwacht. ,,Vijftig jaar na de maanlanding bloeit alles wat met ruimtevaart en het heelal te maken heeft, weer op. In het bijzonder afgelopen zomer tijdens de MAANifestatie.‘’

Steenkoude maan

Vorig jaar bracht het trio de cd Dreamscape uit. Op dit album staat een vijftal tracks die ook deel uitmaken van de voorstelling Sounds of Interstellar Space: Secrets of the Moon, Moonshine Song, Gravity, Earth en Andromeda. Tussen de nummers door geeft petroloog/wiskundige Jurrien Knibbe een lezing. De avond wordt afgesloten met een workshop hemellichamen waarnemen. De golven zijn opgevangen door de Cassini-Huygens-missie, die zich richtte op Saturnus en de maan Titan. Op Titan is water, een warme kern en een atmosfeer: drie voorwaarden voor potentieel leven. Rik Cornelissen: ,,Het is er alleen nog koud: 200 graden onder nul. Daar moet nog een oplossing voor gevonden worden.‘’

Vanwege de beperkte ruimte zijn er zijn 2 uitvoeringen: om 18:30 en om 20:00 uur.