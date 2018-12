Sterrenrestaurant O&O uit Sint-Willebrord schuift aan bij Twan Huys in RTL Late Night

SINT WILLEBRORD - ‘Een gekkenhuis, overweldigend, schitterend!’ Andere woorden kan Monica Tsang (33) van restaurant O&O een dag later nog steeds niet vinden om haar emoties onder woorden te brengen. Zo blij is de gastvrouw met de toekenning maandag van de felbegeerde Michelin-ster aan het familiebedrijf in Sint Willebrord.

De 'day after’ kan ze eigenlijk evenmin begrijpen dat haar mobiele telefoon niet is ontploft, dat de mailbox niet uit zijn voegen is gebarsten door alle reserveringen en felicitaties. Het spervuur aan telefoontjes, sms'jes, whatapps en mails gaat vrolijk door.

Lees ook PREMIUM Van afhaalchinees naar bejubeld sterrenrestaurant Lees meer

Twan Huys

Monica staat er dinsdagmiddag min of meer alleen voor. Moeder Helena (62) vader Danny (65), broer Mike (26) en zus Wendy (30) vertrekken naar Amsterdam, waar ze 's avonds in RTL Late Night bij Twan Huys aan tafel schuiven. Het is de ‘prijs’ van het succes die de familie dolgraag betaalt.

Volledig scherm Op het sterrenfeest in O&O was er maandagavond champagne. © ANP/Robin Utrecht

Feest

,Heb ik mooi de tijd om iedereen te beantwoorden. En alle bloemen een mooi plekje te geven”, lacht de gastvrouw met een knipoog naar de tientallen bossen. Hoewel: de vrolijke ‘restanten’ van het spontane sterrenfeestje dat maandagavond tot in de kleine uurtjes duurde, moeten ook nog worden opgeruimd. De champagne vloeide rijkelijk voor vrienden, leveranciers en vooral vaste klanten. Monica: ,,Zij zijn al die jaren onze beste ambassadeurs geweest.”

Dutch Dream

En dan alle media-aandacht, niet in de laatste plaats door de bijzondere ontstaansgeschiedenis van het familiebedrijf: van afhaalchinees naar sterrenzaak in een Brabants dorp. Een soort Dutch Dream waar heel Nederland nu van smult. Monica snapt die emotie heel goed: ,,Mijn vader en moeder kwamen hier 36 jaar geleden uit Azië aan met alleen een koffer. Ze hebben dit bereikt door keihard te werken. Het is inderdaad een mooi verhaal, maar we focussen liever op wat we nu doen.” Hoe dan ook staat O&O, het tweede Oriëntaalse restaurant met een ster in Nederland, nu in één klap landelijk op de kaart.

Grondlegger

De bescheiden familie beschouwt de toekenning als ‘ultieme bekroning’ van het werk door niet alleen de ouders, maar het hele team. Grondlegger Danny regeert in zijn moderne keuken. De afgelopen tien jaar was hij in vast gezelschap van sous-chef Maurice Leltz (34), wiens standvastige inbreng mede zorgde voor Frans-Europese invloeden in de gerechten.

Gastvrouw van het jaar

oon Mike is niet weg te denken uit de keukenbrigade, wat ook al geldt voor de tweede, nieuwe souschef, Levi Bunt (26). Hij kwam de troepen in juli versterken. Monica: ,,Voor die tijd zat hij drie jaar in Frankrijk. De keuken waarin hij werkte, kreeg toen een ster. Hij bracht die ervaring en extra vernieuwing mee.” De drie dames uit de familie ontvangen en verzorgen de gasten, wat Monica al een vermelding opleverde als Nederlands gastvrouw van het jaar bij restaurantgids Gault Millau, concurrent van Michelin.

Raadselachtig

Voor veel vaste klanten en kenners in de branche komt de waardering geen moment te vroeg. Zij waren het er al jaren over eens dat O&O tot de culinaire top van Nederland behoort. Ze vonden het nogal raadselachtig dat een ster uitbleef en vreesden dat het bedrijf niet de aandacht van Michelin kreeg die het volgens hen verdiende.

Quote Het bewijs dat als je als kok niet voor de gidsen werkt maar echt voor de gasten, je er ook geraakt Werner Loens, Hoofdinspecteur Michelin

Of hoofdinspecteur Werner Loens van Michelin zich deze kritiek heeft aangetrokken, is niet zeker. Hij beaamde maandag in Amsterdam dat zijn gids O&O enkele jaren niet had bezocht, maar dat zijn inspecteurs de zaak de afgelopen twee jaar juist stevig op de korrel hadden genomen met het oog op een eventuele ster. De toekenning geeft Loens ‘echt heel veel voldoening': ,,Die is het bewijs dat als je volhoudt en je een filosofie hebt en je als kok niet voor de gidsen werkt maar echt voor de gasten, je er ook geraakt.”

Dorpspromotie

Voor het wielergekke Sint Willebrord en de gemeente Rucphen, laatst nog in het landelijke nieuws door een tv-programma over ghb-verslaving, lijkt de gratis dorpspromotie mooi meegenomen. Een O&O-klant: ,,Er gebeuren echt mooie dingen ‘op 't Heike’.”

Volledig scherm Mike Tsang en souschef Levi Bunt van O&O snijden een Pekingeend tijdens het Michelin-sterrenfeest in Amsterdam. © ANP/Robin Utrecht