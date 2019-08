Sterrenmiddag vervangt gehandicaptenmiddag op de Roosendaalse kermis

Rotonde bij Zegge verbetert de doorstro­ming

9:08 ROOSENDAAL/ZEGGE - Het is eens wat anders: positieve geluiden over de verkeersafwikkeling rond Zegge. De komst van de nieuwe rotonde bij de A58 is volgens de eerste indrukken een duidelijke verbetering. Het vervangen van de kruising bij de afslag lijkt een eind te maken aan een dagelijkse chaos. Geen spoor van files en risicovolle taferelen, waarbij bestuurders die het wachten beu zijn toch maar een poging wagen om over te steken. Vraag is wel hoe het is als de vakanties voorbij zijn.