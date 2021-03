Sterk Techniek Onderwijs stoomt techniektalenten klaar voor een gegarandeerde baan

OUD GASTEL - Het veelal praktijkgerichte Techniekonderwijs is door corona enigszins onder druk komen staan. Tegelijkertijd is de vraag naar techniektalenten onverminderd groot. Om onderwijs en bedrijfsleven beter op elkaar aan te sluiten is eind vorig jaar het programma Sterk Techniek Onderwijs (STO) gelanceerd.

Na een kick off-moment in november was het deze week tijd voor een vervolg: een interactieve livestream bij Bom Engineering, waar professionals uit het onderwijs en bedrijfsleven in gesprek gingen. Deelnemers konden vanuit school of thuis zich laten inspireren of het gesprek aangaan.

Uitstroom

Docent Matthijs van Setten van het Markland College zei na afloop dat bedrijven en onderwijs de meerwaarde van samenwerking steeds meer inzien. ,,Uit steeds meer sectoren haken ondernemers aan. Hoe meer we elkaars werelden begrijpen, hoe beter we te talenten van iedere leerlingen naar voren kunnen laten komen. Het uiteindelijke doel is de uitstroom van leerlingen naar technische MBO-opleidingen te bevorderen en de gunstige perspectieven voor een technisch beroep in de regio vergroten.‘’

Innovatie

Een sector met volop kansen. Op het gebied van techniek, maar ook innovatie. Daar was gastheer Bom Engineering een mooi voorbeeld van. Tegen het decor van onderdelen uit Efteling-attracties, waar het bedrijf regelmatig aan werkt, werd het programma opgenomen. Van Setten: ,,Behalve een prachtig bedrijf ook nog eens centraal gelegen tussen de deelnemende scholen in.‘’

In het STO-programma West-Brabant participeren naast het Markland College Oudenbosch ook het Munnikenheide College Rucphen/Etten-Leur en in Roosendaal Norbertus/Gertrudis en het Da Vinci College. Het kabinet trekt de komende drieënhalf jaar bijna 2,5 miljoen euro uit om het techniekonderwijs in de regio Roosendaal te stimuleren. De vacatures liggen voor het oprapen.