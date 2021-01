Stemmen vanuit je auto: het kan straks in Halderberge

Het is de bedoeling een route te maken waarbij inwoners met de auto naar de remise rijden op de gemeentewerf. Daar kunnen ze vanuit de auto hun stem uitbrengen. ,,Het idee wordt de komende weken verder uitgewerkt, maar dit is de opzet‘’, zegt burgemeester Bernd Roks, die blij is deze nieuwe mogelijkheid coronaproof te kunnen aanbieden. De bijzondere stemlocatie is bedoeld voor de bewoners van de woonzorgcomplexen, waar de stemhokjes vanwege corona ontbreken.

Kwetsbare locaties

In Vught werd er vorig jaar al gebruik van gemaakt, straks in maart komen op meerdere plaatsen in Nederland drive-in stembureaus. De kiezers hebben de keuze in de auto het biljet in te vullen en vanuit het raampje in de stembus te deponeren of even uit te stappen en een stemhokje in te duiken. Passagiers moeten sowieso uitstappen. Of Halderberge het ook zo gaat doen, wordt de komende weken duidelijk.