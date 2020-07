Stemmen staken bij plan Logt voor woningbouw Stampersgat

STAMPERSGAT - Met woningbouw alleen is Stampersgat niet geholpen. Er is meer voor nodig om de leefbaarheid in het kleinste dorp van de gemeente Halderberge op peil te brengen.

Inwoners en politici stoeien er al jaren over: hoe komt Stampersgat weer op de schaal dat het verenigingsleven in stand blijft en basisvoorzieningen als school en buurtsuper zich handhaven?

Verdere groei van het 1100 zielen tellende dorp is amper mogelijk. Het dorp grenst aan de noordkant aan rivier de Mark, aan de zuidkant is het open polderlandschap heilig en dan zijn er nog de milieucirkels van de suikerfabriek, die donderdag onder een nieuwe naam de toekomst in gaat. Geur- en geluidscontouren, die woningbouw in een straal van een kilometer rond de fabriek ernstig belemmeren.

Vertrek

Burgemeester en wethouders van Halderberge zien in het voormalige Staalunie-terrein een voorzichtige opening om de inwoners enig perspectief te bieden. Het terrein is nu in gebruik door handelsonderneming Mostert, maar met grondeigenaar Resink Staal lopen gesprekken over een vertrek. Die kans wil het gemeentebestuur grijpen om een duurzame bestemming voor de zes hectare tussen Mark en Noordzeedijk te vinden. Te beginnen met een bodemonderzoek.

De politiek reageerde de voorbije weken terughoudend op de aanpak. Voor Will Meurer (WOS) is woningbouw niet het enige wat telt op het dorp. Hij hoopt dat de naamswijziging van Suiker Unie de directie tot andere inzichten leidt en meer dynamiek in Stampersgat ontstaat. VDG-raadslid Gert Logt kijkt verder dan alleen het Staalunie-terrein. ,,Want het bodemonderzoek levert nog geen woningbouw op. Probeer ook andere bedrijven in het dorp zoals aan de Weel en Novo Packaging te motiveren buiten het dorp verder te gaan.‘’

Hij kreeg CDA, WOS en Progressief Halderberge mee in zijn plan om voor het opstellen van de nieuwe omgevingsvisie Stampersgat als pilot te gebruiken. De twee grootste fracties VVD en Lokaal Halderberge noemden het onnodige vertraging voor een dorp wat toch al zo lang moet wachten op nieuwe huizen. De stemmen staakten bij tien tegen tien, omdat raadslid Bert Suijkerbuijk afwezig was. Daarom komt de ‘motie Logt’ donderdag 2 juli nogmaals in stemming.