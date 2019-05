Stemmen in Wouwse Plantage: ‘Zonder Europa zijn we niet goed gesteld’

verkiezingen eu Stemmen in Rucphen: ‘Ik stem strate­gisch tegen ex­treem-rechts’

16:44 RUCPHEN - Op het gemeentehuis in Rucphen is het om 11.00 nog niet erg druk. ,,Maar het loopt gestaag", zeggen de dames van het stembureau. ,,Meestal is het in de ochtend wat drukker, dan is het even stil, en in de lunch komt er af en toe eentje binnenlopen. Rijen zie je hier niet.”