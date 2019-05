Stemmen in Roosendaal: links of rechts in de rij?

Zware taak voor jury Halderber­ge Talent: Scholieren strijden voor deelname finale

11:30 HALDERBERGE - De jury van Halderberge Talent had woensdag zowel de middag als avond nodig om uit 38 kinderen de beste talentjes te zoeken voor de finale in september. Met acht liveoptredens en zeven filmpjes van deelnemers in de raadszaal en één groot optreden in de gymzaal van De Bukehof was het een vol programma. Vandaag komt het verlossende telefoontje.