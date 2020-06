Stemmen deed eerste kinderburgemeester Teuntje nog nooit

OUDENBOSCH - Op de dag dat ze twaalf werd. nam Minke Laros vorige week afscheid als kinderburgemeester. Voorlopig is ze de laatste in de reeks van acht. De traditie begon in 2012 met Teuntje van der Kloot als eerste. Acht jaar later vindt zij het ‘oprecht jammer’ dat de jeugdvariant stopt. ,,Ik heb het vooral heel leuk gevonden.‘’

Teuntje is net twintig geworden. Ze staat aan de vooravond van een nieuwe opleiding, maar eerst gaat ze nog twee maanden als au pair op Ibiza aan de slag. ,,Daar zou ik vier maanden geleden al begonnen zijn, maar door corona blijven er nog twee maandjes over. Zondag vlieg ik erheen.‘’

De wereld is voor Teuntje altijd groter geweest dan de gemeentegrenzen van Halderberge. Zo gaf ze les op een schooltje in Zambia, werkte op een Bed & Breakfast in Frankrijk en reisde vorig jaar naar Sri Lanka. ,,Alleen moest ik die reis vroegtijdig afbreken vanwege de aanslagen met Pasen.’’ In haar jeugdjaren woonde ze drie jaar in China.

Speech

Thuisbasis is nog steeds het ouderlijk huis in het Oudland, de groene polders even buiten Oudenbosch. Op haar jaar als kinderburgemeester kijkt ze met een goed gevoel terug. ,,Eerst waren er voorrondes op mijn school De Klinkert. Daaruit kwam ik naar voren. Met vijf kandidaten van andere scholen moest ik in het gemeentehuis een praatje houden. De speech heb ik bewaard.‘’

In het pleidooi om voor haar te kiezen, zegt Teuntje dat ze het belangrijk vindt dat kinderen hun mening kunnen geven en volwassenen naar hen luisteren. ,,Maar de meeste aandacht trok ik met mijn rode All Stars. Ik liet ze de burgemeester zien en daagde hem uit ook zulke gympen aan te trekken.‘’

Hipper

Politiek mocht wel wat hipper worden, stelde het elfjarig meisje destijds. ,,Toen ik ook nog eens het Yes, we can van president Obama overnam, was iedereen overtuigd van mijn kwaliteiten als kinderburgemeester‘’, lacht ze.

Terugkijkend op dat jaar was ze bij activiteiten als de Nationale Boomfeestdag, Koninginnedag en de sinterklaasintocht aanwezig. ,,Ik heb ook een avondje bij de gemeenteraad gezeten, maar daar kon ik geen touw aan vastknopen. Het was vooral een leuk jaar, maar het heeft mij niet dichterbij de lokale politiek gebracht. Misschien zijn we daar net te jong voor.‘’

Enigszins beschaamd bekent de eerste kinderburgemeester nog nooit haar stem te hebben uitgebracht bij verkiezingen. Ze heeft een excuus: ,,Volgens mij was ik net in het buitenland toen. Eerlijk gezegd verdiep ik me er onvoldoende in. Ik ben wel nieuwsgierig. Maar meer naar mensen dan hoe alles geregeld is. Bij mijn afscheid als burgemeester wilde ik journalist worden. Die kant gaat het niet meer op. Bij terugkeer van Ibiza begin ik aan een zorgopleiding. Kom ik nog altijd met mensen in aanraking.‘’

Van haar zeven opvolgers kent Teuntje alleen de tweede kinderburgemeester een beetje. ,,Haar overhandigde ik de ambtsketen en later zat ze bij mij op dezelfde middelbare school. Zou het trouwens niet leuk zijn als de gemeente ons achten een keertje samenbrengt voor een reünie? Misschien zetten ze daarna de traditie meteen voort. Dan is dat onderzoekje meteen overbodig.‘’