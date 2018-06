Stel voelt zich tekort gedaan door gemeente en zet verbouwingsplannen kerk Moerstraten in de ijskast: 'ons enthousiasme wordt de grond ingeboord'

MOERSTRATEN - Het plan om van de voormalige Heilige Theresiakerk in Moerstraten hun droomhuis te maken, dreigt voor Eric Swagemakers en Barbara Priem te veranderen in een nachtmerrie. 'We laten ons niet dwingen.'

Als het aan de twee lag, was de verbouwing van de voormalige kerk van Moerstraten al lang en breed achter de rug. Maar Priem en Swagemakers, sinds 2014 eigenaar van het gebouw aan de Moerstraatseweg, komen er tot nu toe niet uit met de gemeente Roosendaal. Belangrijkste probleem is dat de verbouwingsplannen, opgesteld door een architect, niet worden goedgekeurd.

Hangende vloer

Swagemakers en Priem wilden een entresol (een hangende vloer) boven de plek waar eerst het priesterkoor was, bevestigen. Het ging om een demontabele vloer. ,,Op die vloer wilden we echt wonen. Hierop is plaats voor twee kamers, een keuken en een badkamer. De commissie ruimtelijke kwaliteit van de gemeente heeft het plan vooral afgekeurd omdat de indeling niet praktisch zou zijn. Maar dat moeten we toch zelf weten? Dit gaat over de binnenkant. We gaan zeker niets slopen. En ook de buitenkant willen we zoveel mogelijk intact laten", aldus de twee. Ze zijn inmiddels behoorlijk moedeloos geworden van de ontstane situatie.

Verliefd

,,De helft van de tijd zitten we voor ons werk in het buitenland. Als we thuis zijn, slokt het gedoe met de gemeente veel van onze tijd op. Dat vinden we zo zonde, want we wilden er iets moois van maken. We zijn verliefd op dit gebouw, maar ons enthousiasme wordt keer op keer de grond ingeboord. De gemeente stuurt zelfs een team van handhaving op ons af. Dan krijgen we bijvoorbeeld te horen dat omwonenden klachten zouden hebben over het hoge hek dat we aan de voorkant hebben laten zetten. Maar concrete informatie krijgen we verder niet. Alleen de opmerking vanuit het stadskantoor dat het om een Efteling-hek zou gaan. Het zou ook niet hoger mogen zijn dan een meter, maar tot nu toe hebben we geen enkel officieel document ontvangen waarin deze hoogte is vastgelegd. Als iets niet mag en het wordt helder onderbouwd, dan hebben we daar vrede mee. We hebben alleen het gevoel dat het bij de gemeente om een kwestie van smaak gaat. Ze hebben ook voorkeuren voor bepaalde architecten, nee niet die van ons helaas. Het is meten met twee maten."

Volledig scherm Barbara en Eric wonen nu in de oude sacristie. foto : Gerard van Offeren/Pix4Profs

Volledig scherm Waar vroeger de kluis was, is nu de badkamer. foto : Gerard van Offeren/Pix4Profs

Volledig scherm Dit hoge hek zou volgens de gemeente niet passen bij het kerkgebouw. foto: Gerard van Offeren/Pix4Profs

Naast het gemeentelijke monument (anno 1927) staat een hoogwerker. Eric vertelt dat hij het gevaarte voor 35.000 euro heeft aangeschaft om de torenspits op te knappen. ,,Ik wilde aan de klus beginnen, maar toen kreeg ik te horen dat ik een vergunning voor groot onderhoud nodig had. Tja, dan zakt de moed me al in de schoenen. Iets meer flexibiliteit van de gemeente zou welkom zijn. Ik ga die toren echt niet verknallen."

Quote Het is redelijk behelpen. We hopen dat we onze verbou­wings­plan­nen nog steeds kunnen uitvoeren Eric Swagemakers en Barbara Priem

De begane grond van de oude kerk wordt nu vooral gebruikt als opslagruimte van hun bedrijf. Ook staan hier de oldtimers, waaronder een Mustang en een Pontiac, van Eric geparkeerd. Het stel woont nu in de voormalige sacristie. In de oude kluis heeft techneut Eric een douche geïnstalleerd. ,,Het is redelijk behelpen."

Om de patstelling te doorbreken, hebben ze onlangs een gesprek gevoerd met wethouder Cees Lok (vergunningen) en zijn ambtenaren. ,,We zijn er niet veel wijzer van geworden. Er is zeker geen sprake van een doorbraak. We moeten goed bekijken wat we nu verder gaan doen, want dit schiet niet op."