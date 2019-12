Steekpartij na ruzie om kamer in Raadhuisstraat in Roosendaal

Bij het incident liep een 34-jarige Poolse bewoner van de Raadhuisstraat snijwonden op het hoofd en de armen op. De mannen hadden ruzie over een kamer in de woning.

Het slachtoffer vertelde de politie dat hij in verband met een overlijden in de familie enkele dagen in Polen was geweest. Bij terugkomst in Nederland kreeg hij ruzie met meerdere bewoners van het pand omdat zijn kamer aan iemand anders was toegewezen. Daarbij werd het slachtoffer volgens de politie geschopt en geslagen en door een van de verdachten meerdere keren met een mes gestoken.