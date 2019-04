Steekpartij blijkt gevecht in huis Oudenbosch: slachtoffer doet geen aangifte, politie sluit onderzoek

Rotonde Beethoven­laan gaat in de bouwvak op de schop, tot opluchting van de complete raad

13 april ROOSENDAAL - Bij al de elf raadsfracties gaan de handen op elkaar voor de voorgenomen aanpak van de turborotonde in de Burgemeester Freijterslaan en de rotonde in de Van Beethovenlaan. Die twee verkeerspleinen zijn zowel het gemeentebestuur als de gemeenteraad een doorn in het oog, ze zouden te onveilig zijn.