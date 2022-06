Steeds minder WW-uitkeringen in regio Roosendaal

ROOSENDAAL - Het aantal WW-uitkeringen dat in de regio Roosendaal wordt verstrekt blijft maar dalen. In Roosendaal daalde dat aantal met 6,2 procent van 921 in april naar 864 in mei. Ook in Rucphen en Halderberge gingen de aantallen flink omlaag.