Steeds meer West-Brabantse organisaties zetten zich in voor de bijen

atletiek Mama Chero na 4 jaar terug met zege en snelle tijd

Elizeba ‘Chero’ Cherono vierde zaterdag haar langverwachte comeback in stijl. De 33-jarige atlete uit Roosendaal won in Nunspeet de Zandplasloop. De tijd was er ook één om over naar huis te schrijven: ze finishte de 10 kilometer lange wegwedstrijd in 33 minuten en 34 seconden. Nummer twee Fanos Tekle had bijna anderhalve minuut meer nodig voor die afstand. ,,Natuurlijk ben ik blij", zei Chero na afloop.

14 november