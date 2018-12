Steeds meer vrouwen op jacht, wat lokt ze?

SINT WILLEBRORD - Steeds meer vrouwen willen op jacht. Ze gaan in groten getale op cursus. Een verdrievoudiging in korte tijd. Wat lokt ze? Op pad met twee dames die gepassioneerd genieten van de jacht. ,,Een damesgeweer? Onzin.”

Nagellak

Allerminst manwijven, maar ook nooit poppenmeisjes geweest. Jantine den Braber-Dooge en Debby Smit houden gewoon van de jacht en het buitenleven. De trekker gaat soms met gelakte nagel over, maar ze deinzen er niet voor terug de geschoten haas tot op het bot te fileren. Vrouwen in de jacht. Het zijn er nog niet veel, maar stormenderhand (zie kader) wel steeds meer.

Quote Liever een geschoten eend die een mooi leven had, dan een plofkip die nooit daglicht heeft gezien Jantine den Braber-Dooge, jager

Rentmeester

Volledig scherm Steeds meer vrouwen melden zich aan voor de jachtcursus. Sinds 2004 is er een verdrievoudiging. FOTO DENISE ABBAS © Denise Abbas ,,Ik eet liever een geschoten eend die een mooi leven had, dan een plofkip die nooit daglicht heeft gezien", zegt Jantine (40) uit Sint Philipsland. Zij gaat al van kleins af aan mee de polder in, maar heeft pas sinds dit wildseizoen haar jachtakte. ,,Al die jaren ging ik vooral mee uit passie. Het rentmeesterschap over de natuur die we zullen moeten beheren. Maar natuurlijk ook het jachtgevoel, de drijvers die je hoort, de spanning, wind in het haar... Nu mag ik ook schieten, maar dat was en is nooit mijn voornaamste reden.”

Voor Willebrordse Debby Smit (34) gaat geen uur voorbij zonder dat ze met de jacht bezig is. Ze kreeg haar vriend Conny tijdens een drijfjacht in het vizier, traint met haar springer spaniël - pup Pip - en handelt in haar eigen jachtkledingmerk Girls with guns. ,,Mijn vriend en ik leven samen voor de jacht, gepassioneerd, dag en nacht. Hier in de polder en dikwijls in het buitenland. Ook vaak in groepen driften met wel twaalf, dertien geweren en inderdaad: je ziet steeds meer vrouwen.”

Scoringsdrift

Waarom ook niet? Voor dit duo is er wat de jacht betreft nauwelijks verschil tussen man en vrouw. ,,Misschien", zegt Jantine, docent beeldende vorming op een mbo-school, ,,hebben mannen wat meer scoringsdrift. Die willen hun lijstje afwerken, die willen aan het eind van de dag wat geschoten hebben. Mij maakt dat niet zoveel uit. Hoewel? Onlangs had ik mooie kans op een fazant, maar mijn geweer stond nog op safe. Vogel gevlogen; da's dan wel even balen.”

Debby denkt dat vrouwen wellicht wat terughoudender zijn in het schot. ,,Ik wil zeker weten dat ik goed raak. En gun een ander ook wat. Als je lang aanzit, bijvoorbeeld op reewild, droomt een vrouw wel eens even weg. Maar verder? De belevenis is hetzelfde. Ik zie dat onderscheid tijdens de jacht niet zo, dat zit hem eerder in karakters. Onder mannen bestaan ook mutsen.”

Volledig scherm Willebrordse jager Debby Smit heeft haar eigen kledinglijn: Girls with guns. FOTO DENISE ABBAS © Denise Abbas

Zen

Toch gaan in jagerskringen geruchten dat vrouwen scherper zouden horen, scherper zouden schieten. ‘Op de kogel’ zou dat best eens kunnen, lacht Debby met haar jarenlange ervaring. ,,Als ik in het donker op de varkens zit, is dat diepe concentratie. In seconden gebeurt er veel. Je luistert, ontdekt met warmtebeeld een rotte varkens, ziet dat het een zeug is met frislingen... dus schiet je niet. Meteen daarna ben je helemaal zen. Datzelfde ritueel en gevoel kan mij overkomen als ik een zieke gems moet schieten. Het is nooit alleen dat schot.”

Volledig scherm Jantine den Braber-Dooge, jager Sint Philipsland © vrij

Een levenswijze, daarvan zijn beide dames allang overtuigd. De voorbereiding, de jacht zelf, de sterke verhalen, maar ook daarna. Jantine die het wild gewoon thuis slacht, staat in de Fliplandse familie bekend om haar soep en worst. ,,Ik weet in ieder geval wat wij eten", lacht Den Braber, getrouwd met jager Arjan.

Ze vindt het fijn om samen de jacht te beleven. ,,We kunnen een prachtdag hebben zonder dat er geschoten is. Laatst in Duitsland geen zwijn gezien, terwijl een andere groep een vol tableau had geschoten. Maar we hebben met alle zintuigen genoten.”

Quote Natuurlijk maken mannen wel eens flauwe grapjes. Maar daar gaan wij vrouwen keihard overheen Debby Smit, jager

Fysiek

Die beleving is volgens Jantine en Debby voor vrouwen niet anders als voor mannen. Zoals er ook fysiek geen onderscheid is als er een sloot in het jaagpad ligt of een pindraad omhoog gehouden moet worden. ,,Vrouwen zijn wat grotere koukleumen. Maar da's in het algemeen zo. En natuurlijk worden wel eens flauwe grapjes gemaakt over vrouwen en raak schieten. Maar die negeren wij gewoon. Of wij gaan er keihard overheen.”

Beiden willen nog graag een misverstand uit de weg ruimen. Dat vrouwen beter af zijn met een, lichter, damesgeweer. ,,Onzin", zegt Debby, ,,dat scheelt hooguit een halve kilo. Na de eerste dag lopen wat spierpijn, maar dat went snel, hoor.” Jantine moet er ook niets van hebben: ,,Een damesgeweer is niks. De trekker zit te dicht bij de kolf. Gewoon een normaal geweer is oké. Misschien dat mannen meer kicken op hun apparaat en het merk, maar voor mij telt alleen dat ie goed zit en het goed doet. Meer is niet nodig.”

Volledig scherm Jager Debby Smit (Sint Willebrord) bij een door haar vanwege het beheer geschoten koebantoer, in de Kaukasus. FOTO CONNY DE JONG © foto Conny de Jong

VOLLE BAK JAGERSOPLEIDING Nooit eerder was het aantal vrouwen dat de jachtopleiding volgt zó groot. De Stichting Jachtopleidingen telt zo'n 150 vrouwelijke cursisten dit jaar. Inmiddels is 15 % van de examenkandidaten vrouw. In korte tijd is hun aantal verdrievoudigd. En ze worden steeds jonger. Zowel bij vrouwen als mannen is tegenwoordig de helft van de cursisten jonger dan 36 jaar. Duurzaam Directeur Laurens Hoedemaker van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging is blij met deze feminisering én verjonging van het jagersbestand. ,,Dat betekent dat jagen ook toekomstige generaties aanspreekt. Daarnaast is onderhoud en beheer van het buitengebied kostbaar en arbeidsintensief. Ook daarom is het goed dat zoveel nieuwe jagers jaarlijks actief worden.” De populariteit van de jachtopleiding verklaart Hoedemaker voor een deel uit de toegenomen aandacht voor eten, lokaal en duurzaam, en vanwege de interesse om in de eigen omgeving actief te zijn. Dat steeds meer vrouwen op jacht willen, is mooi meegenomen en volgens de directeur ook logisch. Emancipatie ,,Waar vroeger jagen vooral over ging van vader op zoon. zien we nu dat ook steeds meer dochters de jachtopleiding te doen. Dat past dat in de emancipatie zoals we die overal in de maatschappij terugzien. Daarnaast is er een instroom van vrouwen die niet uit een jagende familie komen. Bijvoorbeeld mensen die een jachthond hebben. Wanneer zij gaan trainen en jagers ontmoeten tijdens de trainingen groeit hun interesse en mondt die soms uit in het jachtdiploma.” De Jagersvereniging telt 300 lokale jagersverenigingen met in totaal 21.000 leden, van wie 1.500 vrouwen. 14 procent van de leden is jonger dan 36 jaar. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging vertegenwoordigt driekwart van de Nederlandse jagers.

Volledig scherm Jager Debby Smit (Sint Willebrord) bij een door haar geschoten koebantoer, in de Kaukasus. FOTO CONNY DE JONG © foto Conny de Jong