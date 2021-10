Steeds meer senioren op de skipiste: ‘Voor jonge gezinnen met modaal inkomen lastiger’

In SnowWorld Rucphen komt elke donderdagavond de Ski for Fun-club bijeen, een groep die voor een groot deel uit 55-plussers bestaat. Zo ook Toon Wijnings, die met zijn 76 lentes een van de oudste deelnemers is. ,,Ik ben op mijn 35e begonnen met skiën en het al die tijd blijven doen, al is het maar voor de beweging.’’