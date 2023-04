Steeds meer ongelukken met fietsende 75-plussers: ‘Stap bewuster op je fiets’

Patrick Schouw wordt nieuwe wethouder in Halderber­ge: ‘Ik ben een verbinder’

OUDENBOSCH - Patrick Schouw uit Oudenbosch is door Lokaal Halderberge aangewezen als kandidaat-wethouder in de gemeente Halderberge. Het is de bedoeling dat hij op 13 juli het stokje overneemt van tijdelijk wethouder Jan Mollen.