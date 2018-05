Steeds meer fietsers met accu in de Hoevense Fietsvierdaagse

Het is vanaf acht uur een komen en gaan van fietsers op Bovendonk, waar de deelnemers uit het hele land vorstelijk worden ontvangen tegen de grandeur van het voormalige seminarie. In de kapel zijn de inschrijfbalies ingericht en de gps-routes af te halen. Op het binnenplein staat alles klaar om de fietsers later op de dag weer aangenaam bezig te houden. Eerst een bakje koffie met appeltaart en dan op de pedalen. Accu is al opgeladen, nu de fietser zelf nog.

Risico's

Jan en Anita Dielemans zijn al vier decennia verbonden aan het grootste evenement dat Halderberge rijk is. Ze hebben gemengde gevoelens bij het groeiend aantal 'elektriekers'. ,,Het is mooi dat mensen op leeftijd langer mee kunnen blijven doen, zo zien we ook het deelnemersaantal weer groeien tot vandaag 2282 mensen. De risico's op ongelukjes nemen echter toe. Het gaat een stuk harder en dat is de gebruiker van de elektrische fiets lang niet altijd gewend.''

Donderdag ging alles volgens het boekje. Met een paar regendruppels boven het voormalige seminarie kwam het evenement wat traag uit de startblokken. Toen rond de middag de zon af en toe tevoorschijn kwam, was het een komen en gaan van deelnemers. De organisatie sloot om één uur tevreden de inschrijfbalie af in de wetenschap dat het hoge aantal van 2282 fietsers onderweg was voor de Halderberge route met vier tussenstops. ,,En dan tellen we de zwartrijders niet mee'', zegt Jan, die niet snapt dat mensen moeilijk doen over negen euro inschrijfgeld en daar veel voor terug krijgen.

Gelukkig is er ook veel gulheid. Zo is een crowdfunding actie opgezet voor vrijwilliger Max Lambregts, die in een rolstoel zit. Hij mag in het najaar meedoen aan het wereldkampioenschap rolstoelhockey, maar daar is geld voor nodig. Veel fietsen deden gisteren al een duit in het zakje.

Jewelste

Beleving is waar het in 'de Hoevense' om draait. Dus heeft vrijwel elke halte levende muziek en bij terugkeer is het met BB Ullie een feest van jewelste. Het terras van Bovendonk bewijst dan al zijn nut en ook de overige horeca in Hoeven lift mee met speciale fietsvierdaagse menu's. Daarna fietst menigeen het laatste stukje richting hotel of camping.