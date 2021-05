Statushouders voortaan beter spreiden over de vijf dorpen in Halderberge

Zoveel kilometer loopt een ober op een werkdag

25 mei BERGEN OP ZOOM/ZEVENBERGEN/ROOSENDAAL - Een mens zet gemiddeld zo’n 6.000 stappen op een dag, zo leert wat snelle info op internet. Het advies is om er 10.000 te zetten. Een beetje wandelaar zit daar zo aan, maar je hebt ook beroepen waarbij je tot een flink aantal komt. We vroegen drie obers in West-Brabant hun stappen bij te houden tijdens een dagje werken.