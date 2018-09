Stationsgebouw Oudenbosch wordt toerismebureau

OUDENBOSCH - Afgaande op de gevangen toeristenbelasting is de gemeente Halderberge een grote speler in de recreatieve sector. Het was alleen nog wachten op een toeristisch informatiepunt. Dat komt er nu in het NS stationsgebouw van Oudenbosch. Vertrekpunt voor bezoekjes aan basiliek, Bovendonk of Mastboomhuis.

,,Eindelijk'', roepen Hans Douma en Thomas Melisse in koor. Douma spreekt namens de Toeristische Initiatief Groep (TIG), Melisse is sinds een half jaar wethouder met toerisme in de portefeuille. De gemeente sloot onlangs een contract af met NS Vastgoed voor de huur van het op één na oudste stationsgebouw van ons land. De overeenkomst is voor minstens twee jaar. Daarna hoopt Melisse dat het cultuurcluster nabij de voormalige kapel van Saint Louis gereed is. ,,Daar kan de informatiefunctie gecombineerd worden met de verschillende musea.''

Hartje

Hoewel het station niet hartje Oudenbosch is, biedt de huisvesting toch voordelen. ,,We kunnen hiermee aansluiten bij de bestaande NS-arrangementen en wie weet komt het treintoerisme naar Halderberge ook op gang'', aldus Melisse, die daarvoor graag aansluiting met het busvervoer zoekt. ,,Maar eerst het servicepunt maar eens in gebruik nemen.''

Dat gebeurt naar verwachting al binnen nu en twee maanden. ,,De inrichting van de vroegere loket- en wachtruimte en de huur worden betaald uit het budget recreatie en toerisme. Een succesvolle sector, want op Breda na int Halderberge de hoogste toeristenbelasting (458.000 euro) in West-Brabant. Grootste trekpleister is de basiliek, waar dit jaar 75.000 bezoekers een kijkje kwamen nemen.

Professionalisering

TIG-bestuurslid Hans Douma is blij dat na twee jaar werken achter de schermen om Halderberge op de kaart te zetten nu ook zichtbaar wordt. ,,Na de toeristische bewegwijzering, de site Hartelijk Halderberge en toeristische arrangementen is het informatiepunt de volgende stap naar verdere professionalisering. Met het toeristisch infopunt kijken we echt over de gemeentegrenzen heen.''

Qua bezetting denkt hij aan een combinatie van vrijwilligers en stagiaires van de toerismeschool. Zij worden aangestuurd door Wim Hofstede en Jort Schoemaker, marketingmanagers van respectievelijk Bovendonk in Hoeven en hotel De Reiskoffer in Bosschenhoofd. Wethouder Melisse kan zich voorstellen dat ook zijn ambtenaren op de afdeling recreatie en toerisme 'wel eens oversteken vanuit het gemeentehuis om in het servicepunt te werken.' Douma juicht die samenwerking toe. Ook het VVV-folderpunt verhuist van raadhuis naar station.