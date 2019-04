Stationnetje Oudenbosch als vertrekpunt voor toeristisch bezoek aan Halderberge

OUDENBOSCH - Het is goed dat de trein nog steeds stopt in Oudenbosch. Weliswaar heeft de NS al haar loketfuncties weg gehaald, maar het karakteristieke witte stationsgebouw staat er nog steeds. Sterker nog, sinds gisteren fungeert het als nieuwe vertrekpunt voor toeristische ontdekkingsreisjes door Halderberge.

Hans Douma van hotel De Reiskoffer merkt dat er onder branchegenoten wel eens lacherig gedaan wordt over dat Halderberge, een gemeentenaam die in geen enkele atlas te vinden valt. ,,Tot ik ze vertel dat deze gemeente in de hele regio de meeste toeristenbelasting int met daaraan gekoppeld de meeste overnachtingen in hotels of campings.‘’

Halderberge heeft alles in huis

Als hem gevraagd wordt hoe dat kan, komen de schijnbaar unieke kenmerken van Halderberge bovendrijven. ,,Ik ken geen andere gemeente in Nederland, waar een vliegveld, haven, treinverbinding en goed wegennet voor handen zijn. Tel daar bij op het religieus erfgoed onder aanvoering van de basiliek, de vele fietspaden en diverse streekprodukten en we hebben goud in handen.‘’

Als voorzitter van de Toeristische Initiatiefgroep Halderberge (TIG) weet hij dat al die pluspunten veel beter vermarkt kunnen worden door de bezoekers de weg te wijzen. ,,En hoe kan dat beter dan een toeristisch informatiepunt in te stellen, nota bene in het oude station van Oudenbosch. Al evenzeer een plek met historie.‘’

Verleiden

Treinkaartjes worden al lang niet meer verkocht, het loket heeft sinds maandag definitief plaats gemaakt voor een prachtig servicepunt, waar de bezoeker met brochures en computerschermen verleid wordt om het Koepelstadje maar ook de omliggende dorpen beter te leren kennen. Wethouder Thomas Melisse, die samen met Douma het lintje doorknipte, was er zeer mee verguld. ,,Niet alleen uit toeristisch-recreatief oogpunt, ook voor onze lokale economie is brengt het Toeristisch Informatie Punt in het voormalige stationsgebouw extra geld in het laatje.‘’

Melisse stelde de pleitbezorgers voor meer naamsbekendheid aan Halderberge gerust. ,,Complimenten aan iedereen, die zich hiervoor inspant. De toeristische inbreng in de Economische Koepel Halderberge is groot, de marketing via Visit Halderberge, dit Toeristisch Punt en de binnenkort te verschijnen Evenementenkrant tonen dat er langs alle kanten wordt gewerkt om Halderberge nog toeristischer te maken, om de mensen ook langer vast te houden met allerhande arrangementen.‘’

Vrijwilligers