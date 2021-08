Station Roosendaal raakt servicebalie nu al kwijt

Maar de sluiting, al vanaf 6 september, komt niet helemaal uit de lucht vallen. De NS is al maanden voornemens om bijna tweederde van de servicebalies in het land te sluiten, onder meer die in Roosendaal, omdat steeds meer mensen hun kaartjes digitaal kopen.



De Roosendaalse politiek droeg het gemeentebestuur dit voorjaar op om met de NS in gesprek te gaan over een mogelijk behoud van de balie. Maar in de tussentijd bood de NS al vertrekregelingen aan servicemedewerkers aan. Velen maakten daarvan gebruik, waardoor er niet genoeg personeel meer over is om de balie in Roosendaal open te houden.