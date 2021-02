Statafels of tent nodig voor buurtfeest? Halderberge Leeft biedt uitkomst

Voor een buurtfeest zijn materialen nodig, zoals een tent of statafels en stoelen. Dit soort materialen kunnen buurtorganisaties gratis lenen via Halderberge Leeft. De woningcorporatie lanceerde het project tien jaar geleden al in Moerdijk met als doel ‘activiteiten die de sociale samenhang en leefbaarheid in een buurt, wijk of kern in de gemeente bevorderen’. Ook de huurdersvereniging Fijn Wonen is erbij betrokken. Aanvankelijk werd weinig gebruik gemaakt van de uitleenservice, maar na verloop van tijd steeg het aantal uitleningen tot zo'n veertig per jaar. De materialen stonden bij nieuwjaarsrecepties, buitenspeeldagen en buurtbarbecues. Vorig jaar bleven de spullen vanwege corona hoofdzakelijk in de opslagruimte van Woonkwartier.