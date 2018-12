Starterslening kan door, duurzaamheidslening stopt in Halderberge

Het college was van plan afscheid te nemen van de lening, nu de woningmarkt aanttrekt en het beginnen kopers meer voor de wind gaat. Maar de gemeenteraad ging daar donderdag niet in mee. Sinds de invoering vijf jaar terug is aan 118 mensen een starterslening verstrekt ook aan mensen van buiten Halderberge. De coalitiepartijen maakten daaruit op dat de gemeente erg in trek is bij nieuwe inwoners. ,,Dit moet zo blijven‘’, meenden VVD, Lokaal Halderberge en WOS. Bovendien wil de coalitie de vergrijzing te lijf gaan door huivesting van starters zo goed mogelijk te faciliteren. Oftewel: houdt de starterslening in ere maar wel tot een maximale koopsom van 200.000 euro voor een woning. Waar een starter tot dusverre 27.000 euro kon lenen, is dat voortaan gelimiteerd tot 20.000 euro.

Vers cijfermateriaal

Het amendement van de coalitie liep in de lijn van de collegeplannen om de schuldenlast binnen de perken te houden. Wethouder Hans Wierikx (WOS) had op de dag van de raadsvergadering vers cijfermateriaal gekregen, waaruit bleek dat de schuldpositie van de gemeente gelijk zou blijven als de starterslening onder die condities verlengd werd. Bovendien konden de budgetten in duurzaamheids- en de weinig populaire blijverslening overgeheveld worden naar de starterslening.

Deze boodschap wekte argwaan bij de oppositiepartijen VDG, Progressief Halderberge en CDA. ,,Ik krijg het gevoel dat deze bedragen wel heel toevallig uit de lucht komen vallen‘’, sneerde Gert Logt (VDG) over wat hij noemde een fraai staaltje ‘gelegenheidspolitiek’.

Integer

Hij kreeg de wind van voren van onder meer Jurgen Pertijs (Lokaal Halderberge) alsof de coalitie dit alles had voorgekookt, waarop Logt pareerde het woord ‘integer’ nooit in de mond te hebben genomen. Frits Harteveld (PH) deed een euvele poging ook de duurzaamheidslening te verlengen, maar dat gaf geen lucht op de schuldenlast. Het bevreemde hem dat de wethouder wel een berekening op het amendement van de coalitie had gemaakt, maar het alternatieve scenario van de oppositie in de wind sloeg. ,,Halderberge heeft de opgave om in 2050 energieneutraal te zijn. De duurzaamheidslening draagt daar aan bij.‘’