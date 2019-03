Start van Week voor Gezonde Jeugd door dansende scholen met Ingrid Jansen

Ingrid Jansen kreeg iedereen in beweging in de gymzaal. Het dansen was naar binnen verplaatst vanwege het slechte weer. Groep 8 van De Wending had een speciaal dansje ingestudeerd en mocht samen met Jansen op het podium optreden.

,,Hartstikke leuk om met zoveel enthousiaste kinderen te mogen dansen. Deze kinderen doen zo fanatiek mee en zien er erg fit uit. Ik ben ambassadeur van Jongeren Op Gezond Gewicht. Deze week gebruiken we om te duidelijk te maken dat elk kind het recht heeft om op te groeien in een gezonde omgeving," vertelt Jansen. Jansen verzorgde ook nog een dansles op bs Jeroen Bosch in de Kloosterstraat.

De Week voor de Gezonde Jeugd wordt van 11 tot en met 17 maart in Roosendaal georganiseerd JOGG onder de vlag van Doe je mee, fit is oké! met heel veel partners.



Op woensdag 13 maart is een inspiratiemiddag voor professionals en vrijwilligers in het basisonderwijs en kinderopvang. Zes basisscholen nemen op woensdag deel aan ‘tegel eruit, boom erin’ en planten bomen. De Klaverweide opent op woensdag ook een watertappunt.



Sjors Sportief en Creatief Kermis is op vrijdag 15 maart van 15.00 tot 17.30 uur in het Da Vinci college. Tijdens de week kunnen kinderen en de ouders aan veel meer activiteiten deelnemen, zoals lopen van beweegroutes, deelname aan de Doe-je-mee-bingo of de smurfenspeeltuin.

,,Wij doen al heel veel op De Wending als het gaat om gezondheid. Zoveel mogelijk water drinken en fruit eten promoten we op school. We doen veel aan sport en en doen bijvoorbeeld mee aan het voetbal - en atletiek-toernooi,” vertelt directrice Astrid de Schutter van obs De Wending in de gymzaal.

Meer informatie over de Week voor de Gezonde Jeugd: jogg-roosendaal.nl